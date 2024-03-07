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В Тихом океане разбился мексиканский военный вертолет: есть погибшие

Тихий океан, Четверг 07 марта 2024 02:41
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В Тихом океане разбился мексиканский военный вертолет: есть погибшие Фото: в Тихом океане разбился мексиканский военный вертолет: есть погибшие (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В среду, 6 марта, военно-морские силы Мексики заявили, что один из их вертолетов упал в Тихий океан вскоре после взлета с палубы патрульного корабля. Предварительно погибли 3 военных, еще 2 - пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Вертолет Eurocopter Panther взлетел с океанского патрульного корабля дальнего плавания в 200 морских милях (370 километров) юго-западнее тихоокеанского побережья порта Лазаро-Карденас. Военно-морские силы Мексики регулярно патрулируют в этой области для обнаружения тайных морских грузов кокаина.

Поиски пропавших без вести в среду еще продолжаются, а вероятные причины крушения устанавливаются. На борту вертолета находилось 8 человек: троих удалось спасти и доставить в госпиталь, их состояние стабильное, сообщили во флоте.

Двое погибших были военнослужащими ВМС Мексики.

Это вторая военная авария в Мексике за последние две недели, в результате которой погибли около десяти военнослужащих.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76 . Губернатор региона подтвердил, что в Корочанском районе произошло чрезвычайное событие. В сети также появлялись видеозаписи с места падения военно-транспортного самолета Ил-76.

Министерство обороны РФ утверждает, что на борту Ил-76 находились 65 пленных бойцов ВСУ. Военных якобы увозили на обмен в Белгородскую область. Кроме того, по данным россиян, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе военного самолета США над Средиземным морем . Погибли 5 человек. Самолет Военно-воздушных сил США подвергся авиакатастрофам над восточной частью Средиземного моря во время тренировок.

В Европейском командовании США (EUCOM) не сообщалось о признаках ущерба и индикаторов враждебной деятельности.

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