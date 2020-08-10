На Тихановскую готовилось покушение, - КГБ Беларуси

В первый день протестов в Беларуси на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение. Спецслужбы страны перехватили сообщение о необходимости "сакральной жертвой".

Об этом заявил глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

По его словам, из объединенного штаба поступила информация об опасении провокаций и покушения на жизнь Тихановской. А буквально перед этим отдел по борьбе с экстремизмом перехватил сообщение, что нужна сакральная жертва.

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба", - добавил Вакульчик.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.

Уже известно, что она подала жалобу в ЦИК с требованием признать недействительные результаты выборов, согласно которым побеждает действующий президент Александр Лукашенко.