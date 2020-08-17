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У Тіхановської закликали завдати "економічні збитки" Лукашенку

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 18:57
У Тіхановської закликали завдати "економічні збитки" Лукашенку
Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Штаб Тіхановської просить всіх прихильників вийти на страйк

Штаб опозиційного кандидата у президенти Білорусі Світлани Тіхановської закликає своїх прихильників нанести "економічний збиток" чинній владі. Для цього в країні будуть продовжені страйки.

Про це заявила керівник штабу Марія Мороз, звернення якої опубліковано на YouTube.

За її словами, противники режиму чинного президента Олександра Лукашенка мають "допомогти старій владі усвідомити, що повернення назад не буде".

"Для них зрозуміла тільки мова сили і конкретного економічного збитку. Значить нам доведеться показати, що ми готові нанести його", - зазначила Мороз.

Вона додала, що владі потрібні гроші для виплат ОМОНу та організації провладних мітингів.

"Ми повинні показати їм, що не будемо оплачувати все це зі своєї кишені. Для цього ми починаємо страйк. Багато підприємств вже попередили своє керівництво про це. Час настав", - додала Мороз.

Нагадаємо, раніше Лукашенко допустив проведення нових виборів президента, але заявив, що для цього потрібно внести зміни до конституції.

Тим часом опозиція заявила про готовність до діалогу з ним і дає йому гарантії недоторканності.

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