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У Тіхановської озвучили вимоги учасників протесту

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 19:29
У Тіхановської озвучили вимоги учасників протесту
Фото: Марія Колесникова (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і звільнення всіх затриманих

Учасники протестів у Білорусі вимагають відставки чинного президента Олександра Лукашенка. Також від силових органів вимагають негайно припинити насильство.

Про це на акції протесту в Мінську заявила соратниця Світлани Тіхановської Марія Колесникова.

За її словами, головна вимога - відставка Лукашенка.

"26 років кошмару мають закінчитися, це не повинно тривати", - заявила Колеснікова і додала, що в країні повинні пройти нові вибори президента.

Вона підкреслила, що Тіхановська здобула перемогу на виборах 9 серпня згідно з "численними свідченнями".

"Ми вимагаємо негайно припинити насильство. Жоден з причетних до насильства не був покараний, досі не звільнені люди із в'язниць", - також зазначила Колеснікова.

Вона уточнила, що протестувальники вимагають відпустити політв'язнів Сергія Тіхановського, Віктора і Едуарда Бабарико та інших, а також 4 тисячі осіб, які залишаються у в'язницях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк у Білорусі.

А у президента України Володимира Зеленського відповіли на звинувачення Олександра Лукашенка в тому, що Київ нібито наказує провести нові вибори в Білорусі.

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