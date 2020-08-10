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Тихановская заявила, что не будет принимать участия в протестах

Беларусь, Минск, Понедельник 10 августа 2020 01:48
Тихановская заявила, что не будет принимать участия в протестах
Фото: Светлана Тихановская (twitter.com/Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

Соперница Лукашенко ждет официальных результатов выборов

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции после завершения голосования, что не будет принимать участия в акциях протеста, которые проходят в стране. Оппозиционерка также осудила задержания силовиками людей, которые вышли на улицы городов Беларуси.

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

По словам Тихановской, она намерена в своей штаб-квартире "ждать официального объявления результатов выборов".

Тихановская отметила, что на шести участках в Минске она победила действующего президента Александра Лукашенко "с большим отрывом".

Напомним, штаб Тихановской утверждает, что она побеждает как минимум на 20 участках в Минске.

Массовые протесты в Беларуси начались и после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу с более 80% поддержки.

На фоне массовых акций совместное заявление сделали президенты Литвы и Польши, которые призвали белорусские власти воздержаться от насилия.

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