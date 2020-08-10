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Тіхановська заявила, що не братиме участі в протестах

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 01:48
Тіхановська заявила, що не братиме участі в протестах
Фото: Світлана Тіхановська (twitter.com/Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

Суперниця Лукашенка чекає офіційних результатів виборів

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила на прес-конференції після завершення голосування, що не братиме участі в акціях протесту, які проходять в країні. Опозиціонерка також засудила затримання силовиками людей, які вийшли на вулиці міст Білорусі.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

За словами Тіхановської, вона має намір в своїй штаб-квартирі "чекати офіційного оголошення результатів виборів".

Тіхановська зазначила, що на шести дільницях в Мінську вона перемогла чинного президента Олександра Лукашенка "з великим відривом".

Нагадаємо, штаб Тіхановської стверджує, що вона перемагає як мінімум на 20 дільницях в Мінську.

Масові протести в Білорусі почались після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів і ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває перемогу з понад 80% підтримки.

На тлі масових акцій спільну заяву зробили президенти Литви і Польщі, які закликали білоруську владу утриматися від насильства.

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