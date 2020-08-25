Тихановская встретилась с представителем Госдепа США

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Они обсудили политический кризис в Беларуси.

Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы штабов белорусских оппозиционеров "Пул Первой".

Также Тихановская поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку мирных демонстрантов в ее стране.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой белорусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и усугубляя его, - акцентировала оппозиционерка.

Во время общения, она заявила о готовности к разрешению кризиса путем диалога.

"Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций с целью содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа, - сказала Тихановская.

Встреча прошла в Вильнюсе, куда Тихановская выехала после начала массовых протестов в Беларуси и силового разгона демонстрантов.

Напомним, ранее Тихановская не исключила участия мужа в возможных новых выборах в Беларуси

Отметим, Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию, что даст возможность для проведения новых выборов.

Как писало РБК-Украина, у оппозиционных сил пока нет кандидатов в президенты на возможных новых выборах.

Отметим, что после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Силовики использовали против демонстрантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.