Тихановская не исключила участия мужа в возможных новых выборах в Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Сама Тихановская не будет принимать участие в новых выборах, если их назначат

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не исключила возможное участие своего мужа в новых выборах, если они будут назначены. При этом сама Тихановская не будет баллотироваться вновь.

Об этом она заявила в интервью польской газете Wyborcza.

По ее словам, сейчас оппозиционные силы пытаются провести новые выборы президента в Беларуси, главным условием которых является освобождение политзаключенных, среди которых и ее муж - Сергей Тихановский. Отвечая на вопрос, может ли ее муж взять участие в новых выборах, Тихановская ответила утвердительно.

"Я думаю, да. Поэтому мы стремимся провести новые выборы. Еще один политический заключенный - Виктор Бабарика, который, возможно, тоже захочет баллотироваться", - сказала Тихановская.

При этом сама Тихановская брать участие в новых выборах не планирует.

"Я не планирую баллотироваться на президентских выборах. Хватит этой политики. Еще раз хочу сказать, что я не политик. Я никогда не планировал оказаться там, где был. Сегодня это просто мой долг, но политика - не для меня", - подчеркнула она.

Напомним, в конце мая в Беларуси был задержан потенциальный оппозиционный кандидат в президенты Сергей Тихановский. Позже в Беларуси задержали еще одного оппозиционного кандидата Виктора Бабарыка. Кроме этого ЦИК не допустил к выборам Валерия Цепкало. В итоге в качестве объединенного оппозиционного кандидата свою кандидатуру выдвинула жена Тихановского Светлана Тихановская

Отметим, Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию, что даст возможность для проведения новых выборов.

Как писало РБК-Украина, у оппозиционных сил пока нет кандидатов в президенты на возможных новых выборах.