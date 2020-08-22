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У оппозиции пока нет кандидата для возможных перевыборов в Беларуси

Минск, Суббота 22 августа 2020 22:39
У оппозиции пока нет кандидата для возможных перевыборов в Беларуси
Фото: Павел Латушко (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Тихановская накануне отказалась снова участвовать в выборах

Координационный совет оппозиции Беларуси еще не определился с кандидатом на новых выборах президента страны, если их назначат. Об этом пока даже не ведется речь.

Такое заявление сделал член штаба оппозиции и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

Как считает белорусский политик, сначала нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан и нарушениями прав и свобод во время акций протестов в стране.

"Во-вторых, нужно, чтобы Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу на уже проведенные выборы. Если ВС примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы будем говорить о кандидатах и политических силах", - пояснил он.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Победу официально одержал действующий президент Александр Лукашенко, который якобы получил поддержку более 80% избирателей, тогда как его конкурентка Светлана Тихановская собрала чуть больше 10% голосов. Оппозиция считает, что результаты голосования были сфальсифицированы и требует признать выборы недействительными.

Вчера адвокат Тихановской подал в суд жалобу относительно результатов выборов в Беларуси.

Добавим, Тихановская отказалась участвовать в новых выборах президента Беларуси в случае их назначения.

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