Тихановская требует отпустить членов координационного совета

Она также призвала остановить давление на оппозицию
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранительным органам страны. Она требует отпустить членов президиума координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.
Об этом сообщает AFN.
Она также призвала остановить давление на КС оппозиции.
"Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает координационный совет", - подчеркнула Тихановская.
Согласно ее словам, страна переживает "острый политический кризис". Она добавила, что власти Беларуси вместо проведения переговоров "занимается мелочными обвинениями и преследованиями".
Напомним, 24 августа возле проходной МТЗ были задержаны двое членов президиума координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский по подозрению в организации несанкционированных мероприятий.
Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси признали неконституционным создание координационного совета оппозиции.
Также сообщалось, что против координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело по статье "захват власти".