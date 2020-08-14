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Тихановская призвала мэров городов провести митинги на выходных

Минск, Пятница 14 августа 2020 12:54
Тихановская призвала мэров городов провести митинги на выходных
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com Светлана Тихановкая)
Автор: РБК-Украина

Тихановская просит провести мирные собрания в каждом городе

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с призывом провести массовые митинги 15-16 августа. Мирные протесты могут пройти в городах Беларуси.

Об этом она заявила в своем видеообращении.

"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что на улицах появляются новые мирные акции - цепи солидарности женщин с цветами. Она также выразила благодарность силовикам, которые отказались выполнять приказы по разгону протестов, и участникам забастовок на предприятиях.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихановская выступила с призывом остановить насилие на протестах в Беларуси, а также заявила, что демонстранты должны защищать свой выбор мирным ненасильственным путем.

Отметим, оппонентка Александра Лукашенко вынужденно находится за границей; на этой неделе белорусские власти вывезли ее в Литву после того, как несколько часов удерживали в здании ЦИК, куда она подавала жалобу с требованием провести пересчет голосов.

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