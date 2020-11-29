Тихановская сомневается во вторжении российских войск в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сомневается во вторжении в Беларуси российских войск. Она считает, что в этом нет необходимости.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что сейчас не наблюдается активной поддержки Александра Лукашенко со стороны Российской Федерации.

"Я очень сомневаюсь в каком-либо вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека - против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?", - сказала Тихановская.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что Российская Федерация может ввести свои войска в Беларусь.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Кроме этого сообщалось, что белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко.