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Тіхановська сумнівається у вторгненні російських військ в Білорусь

Автор: Игорь Литвиненко

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська сумнівається у вторгненні в Білорусі російських військ. Вона вважає, що в цьому немає необхідності.

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Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що зараз не спостерігається активної підтримки Олександра Лукашенка з боку Російської Федерації.

"Я дуже сумніваюся в якому-небудь вторгнення. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба спрямована проти однієї людини - проти режиму та диктатури. Тому ніякої необхідності в цьому немає. У нас - абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?", - сказала Тіхановська.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що Російська Федерація може ввести свої війська в Білорусь.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська хотіла б провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

Крім цього повідомлялося, що білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка.

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Новини України Світлана ТіхановськаРосійська ФедераціяБілорусь