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Тихановская хочет провести встречу с Путиным

Воскресенье 29 ноября 2020 08:58
Тихановская хочет провести встречу с Путиным
Фото: Светлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Игорь Литвиненко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом пока от Кремля не поступало сигналов о возможной такой встрече.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что хотела бы услышать позицию России по белорусскому вопросу, так как Беларусь хочет быть в контакте со всеми странами.

"Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (Александра Лукашенко - ред.), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", - сообщила Тихановская.

Ранее РБК-Украина писало, что Тихановская заявила о потере Александром Лукашенко поддержки белорусского народа. В связи с этим все сделки Лукашенко с Кремлем будут аннулированы.

Также сообщалось, что Тихановская заявила о приглашении в США от новоизбранного президента Джо Байдена.

Кроме этого белорусская оппозиционерка в ближайшем будущем может посетить Украину с дружеским визитом.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинСветлана Тихановская

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