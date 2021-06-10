Тихановская: расследованием преступлений Лукашенко должен заняться трибунал

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал. Он должен заняться расследованием преступлений Александра Лукашенка.
Об этом Тихановская заявила, выступая в Сенате Чехии в Праге, пишет "Голос Америки".
Расследования, по мнению Тихановской, должны касаться как деятельности Лукашенка в прошлом, так и в период после выборов 2020 года.
"Мы не можем позволить диктаторам писать историю", - заявила оппозиционнер.
Репрессии режима Лукашенко в ответ на протесты Тихановская назвала "террором, которого страна не знала со времен сталинизма".
"Единственным выходом из кризиса в Беларуси могут быть только свободные выборы", – добавила она.
Ранее Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.
Также Тихановская призвала Соединенные Штаты расширить санкции против Беларуси.