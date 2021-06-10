RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тихановська: розслідуванням злочинів Лукашенко повинен зайнятися трибунал

Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала створити міжнародний трибунал. Він повинен зайнятися розслідуванням злочинів Олександра Лукашенка.

Про це Тихановська заявила, виступаючи в Сенаті Чехії в Празі, пише "Голос Америки".

Розслідування, на думку Тихановської, повинні стосуватися як діяльності Лукашенка в минулому, так і в період після виборів 2020 року.

"Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію", - заявила опозиціонер.

Репресії режиму Лукашенка у відповідь на протести Тихановська назвала "терором, якого країна не знала з часів сталінізму".

"Єдиним виходом з кризи в Білорусі можуть бути тільки вільні вибори", - додала вона.

Раніше Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на" чорну пляму " на світовій карті.

Також Тихановська закликала Сполучені Штати розширити санкції проти Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Світлана Тіхановська