Тихановская рассказала, сколько белорусов воюют на стороне Украины против России

В данное время на стороне Украины в борьбе с российской армией в белорусских батальонах воюют около 1,5 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

По словам Тихановской, когда началась война, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы белорусские батальоны.

"На данный момент это до 1500 человек. Они (батальоны, - ред.) разные, в разных городах, под присмотром украинской армии", - отметила оппозиционер.

Она также заявила, что многие белорусы, которые хотят помочь Украине, сейчас проходят обучение в других странах, чтобы потом противостоять вместе с украинскими защитниками российской агрессии.

При этом она не стала называть количество таких людей, и где они набираются военного опыта. Лишь только заявила, что количество белорусов, которые захотят помочь военные ВСУ будет расти.