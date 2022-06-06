Тихановская рассказала, сколько белорусов воюют на стороне Украины против России
В данное время на стороне Украины в борьбе с российской армией в белорусских батальонах воюют около 1,5 тысячи человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По словам Тихановской, когда началась война, многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы белорусские батальоны.
"На данный момент это до 1500 человек. Они (батальоны, - ред.) разные, в разных городах, под присмотром украинской армии", - отметила оппозиционер.
Она также заявила, что многие белорусы, которые хотят помочь Украине, сейчас проходят обучение в других странах, чтобы потом противостоять вместе с украинскими защитниками российской агрессии.
При этом она не стала называть количество таких людей, и где они набираются военного опыта. Лишь только заявила, что количество белорусов, которые захотят помочь военные ВСУ будет расти.
Напомним, Тихановская говорила, что белорусским военным давали приказ воевать против Украины, но его отказались выполнять.
Ранее Тихановская рассказала о роли белорусских партизан в войне против РФ.
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