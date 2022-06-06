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Тихановська розповіла, скільки білорусів воюють на боці України проти Росії

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Понеділок 06 червня 2022 03:04
Тихановська розповіла, скільки білорусів воюють на боці України проти Росії Фото: Світлана Тихановська (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В даний час на боці України в боротьбі з російською армією в білоруських батальйонах воюють близько 1,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

За словами Тихановської, коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумали, що треба допомагати українцям, тому були організовані білоруські батальйони.

"На даний момент це до 1500 осіб. Вони (батальйони, - ред.) різні, в різних містах, під наглядом української армії", - зазначила опозиціонер.

Вона також заявила, що багато білорусів, які хочуть допомогти Україні, зараз проходять навчання в інших країнах, щоб потім протистояти разом з українськими захисниками російській агресії.

При цьому вона не стала називати кількість таких людей, і де вони набираються військового досвіду. Лише тільки заявила, що кількість білорусів, які захочуть допомогти військові ЗСУ буде зростати.

Нагадаємо, Тихановська говорила, що білоруським військовим давали наказ воювати проти України, але його відмовилися виконувати.

Раніше Тихановская розповіла про роль білоруських партизанів у війні проти РФ.

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Світлана Тіхановська Війна Росії проти України
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