Тихановська розповіла, скільки білорусів воюють на боці України проти Росії

В даний час на боці України в боротьбі з російською армією в білоруських батальйонах воюють близько 1,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera .

За словами Тихановської, коли почалася війна, багато хто в Білорусі подумали, що треба допомагати українцям, тому були організовані білоруські батальйони.

"На даний момент це до 1500 осіб. Вони (батальйони, - ред.) різні, в різних містах, під наглядом української армії", - зазначила опозиціонер.

Вона також заявила, що багато білорусів, які хочуть допомогти Україні, зараз проходять навчання в інших країнах, щоб потім протистояти разом з українськими захисниками російській агресії.

При цьому вона не стала називати кількість таких людей, і де вони набираються військового досвіду. Лише тільки заявила, що кількість білорусів, які захочуть допомогти військові ЗСУ буде зростати.