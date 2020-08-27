Тихановская не против участия Лукашенко в новых выборах президента

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко мог бы принять участие в новых президентских выборах, если их назначат. Новые президентские выборы в Беларуси должны быть свободными.

Такое заявление сделала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

Так, на вопрос, мог ли бы Лукашенко принять участие в новых президентских выборах, Тихановская ответила, что каждый гражданин имеет такую возможность.

"Это свободные выборы, и любой гражданин Беларуси, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, - пожалуйста", - заявила она.

Отметим, Тихановская была главным оппонентом Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, которые состоялись 9 августа. По официальным результатам, Тихановская получила поддержку 10,1% избирателей. Европейский союз не признал результаты этих выборов, поскольку все указывает на их фальсификацию. После выборов Тихановская из-за давления на нее выехала в Литву.

Напомним, Тихановская не планирует участвовать в перевыборах, если их назначат.

В то же время Тихановская не исключает, что на перевыборах может участвовать ее муж Сергей Тихановский; Тихановский планировал выдвигаться на прошлых выборах, но его арестовали.