Тіхановська закликала США ввести додаткові санкції проти Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що вона попросила американських чиновників ввести додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, проти компаній калійного, нафтового, лісового та сталеливарного секторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тіхановська заявила, що на зустрічі з представниками Держдепартаменту США, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена, вона представила список підприємств, проти яких опозиція хотіла б ввести санкції, на додаток до існуючих санкцій США проти політичних союзників Олександра Лукашенка і урядових органів.

Вона попросила ввести санкції, зокрема, проти державного виробника калійних добрив"Білоруськалій".

"Такі заходи вийдуть за рамки існуючих санкцій ЄС і США і стануть справжнім ударом по Лукашенку, щоб змусити його змінити свою поведінку і звільнити політичних в'язнів", - заявила вона.