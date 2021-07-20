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Тіхановська закликала США ввести додаткові санкції проти Білорусі

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Вівторок 20 липня 2021 18:10
Тіхановська закликала США ввести додаткові санкції проти Білорусі Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що вона попросила американських чиновників ввести додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, проти компаній калійного, нафтового, лісового та сталеливарного секторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тіхановська заявила, що на зустрічі з представниками Держдепартаменту США, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена, вона представила список підприємств, проти яких опозиція хотіла б ввести санкції, на додаток до існуючих санкцій США проти політичних союзників Олександра Лукашенка і урядових органів.

Вона попросила ввести санкції, зокрема, проти державного виробника калійних добрив"Білоруськалій".

"Такі заходи вийдуть за рамки існуючих санкцій ЄС і США і стануть справжнім ударом по Лукашенку, щоб змусити його змінити свою поведінку і звільнити політичних в'язнів", - заявила вона.

Нагадаємо, Світлана Тіхановська на зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном закликала посилити тиск на Білорусь.

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Сполучені Штати Америки Білорусь Світлана Тіхановська
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