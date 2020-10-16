Тихановская призвала белорусов голосовать против конституционной реформы Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала граждан Беларуси проголосовать против поправок в конституцию. Она считает их одной из манипуляций непризнанного президента Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская написала в своем Telegram - канале.

"Главный закон государства пытаются превратить в инструмент пропаганды - чтобы показать видимость переговоров. Но, если на улицах все еще стреляют, а люди все еще в тюрьме - это не переговоры", - подчеркивает Тихановская.

По ее словам, у нелегитимной власти нет законных оснований, чтобы проводить реформу конституции. Эта власть есть только у народа.

Тихановская также сообщила, что на платформе "Голос" идет всенародное голосование против поправок в конституцию. В голосовании уже приняли участие более 300 тысяч человек, и это самое масштабное общественное обсуждение конституции за всю историю Беларуси.

Напомним, в сентябре Лукашенко заявил, что следующие президентские выборы в стране пройдут только после принятие новой конституции.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская объявила ультиматум президенту Лукашенко.

Кроме того, Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск.