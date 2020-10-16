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Тіхановська закликала білорусів голосувати проти конституційної реформи Лукашенка

Автор: Андрій Козловський

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала громадян Білорусі проголосувати проти поправок до конституції. Вона вважає їх однією з маніпуляцій невизнаного президента Олександра Лукашенко.

Про це Тіхановська написала у своєму Telegram - каналі.

"Головний закон держави намагаються перетворити в інструмент пропаганди - щоб показати видимість переговорів. Але, якщо на вулицях все ще стріляють, а люди все ще в тюрмі - це не переговори", - підкреслює Тіхановська.

За її словами, у нелегітимної влади немає законних підстав, щоб проводити реформу конституції. Ця влада є лише в народу.

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Тіхановська також повідомила, що на платформі "Голос" йде всенародне голосування проти поправок до конституції. У голосуванні вже взяли участь більше 300 тисяч людей, і це наймасштабніше громадське обговорення конституції за всю історію Білорусі.

Нагадаємо, у вересні Лукашенко заявив, що наступні президентські вибори в країні пройдуть тільки після прийняття нової конституції.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська оголосила ультиматум президенту Лукашенку.

Крім того, Білорусь оголосила Тіхановську в міжнародний розшук.

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