Тихановська прибула з візитом до США. Зустрінеться з представниками Білого Дому та Держдепу, а також послами іноземних держав у Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Світлани Тихановської.

Планується, що візит Тихановської до США триватиме п'ять днів. Поки невідомо, чи зустрінеться лідер білоруської опозиції з президентом США Джо Байденом.

Основна тема візиту-пошук шляхів подолання кризи в Білорусії і допомоги її жителям. Півтора місяці тому Тихановська вже виступала по відеозв'язку в Конгресі: там вона закликала ввести санкції проти провідних білоруських підприємств. Це, на її думку, могло б сприяти передачі влади в Білорусі.

Світлана Тихановська минулого року брала участь в президентських виборах в Білорусі і за офіційними даними набрала трохи більше 10% голосів. Переможцем було оголошено нинішнього правителя республіки Олександра Лукашенко. Однак опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Тихановська і ряд інших лідерів опозиції через переслідування владою були змушені покинути Білорусь.