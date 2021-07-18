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Тихановська прибула з візитом до США. Зустрінеться з представниками Білого Дому та Держдепу

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США, Неділя 18 липня 2021 01:59
Тихановська прибула з візитом до США. Зустрінеться з представниками Білого Дому та Держдепу Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (twitter.com Tsihanouskaya)
Автор: РБК-Україна

Тихановська прибула з візитом до США. Зустрінеться з представниками Білого Дому та Держдепу, а також послами іноземних держав у Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Світлани Тихановської.

Планується, що візит Тихановської до США триватиме п'ять днів. Поки невідомо, чи зустрінеться лідер білоруської опозиції з президентом США Джо Байденом.

Основна тема візиту-пошук шляхів подолання кризи в Білорусії і допомоги її жителям. Півтора місяці тому Тихановська вже виступала по відеозв'язку в Конгресі: там вона закликала ввести санкції проти провідних білоруських підприємств. Це, на її думку, могло б сприяти передачі влади в Білорусі.

Світлана Тихановська минулого року брала участь в президентських виборах в Білорусі і за офіційними даними набрала трохи більше 10% голосів. Переможцем було оголошено нинішнього правителя республіки Олександра Лукашенко. Однак опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Тихановська і ряд інших лідерів опозиції через переслідування владою були змушені покинути Білорусь.

Раніше у Білорусі Telegram-канал чоловіка Тихановської визнали екстремістським.

Також у Білорусі запропонували обмежити президентські терміни і гарантувати безпеку " колишнім".

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