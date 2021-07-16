В Беларуси Telegram-канал мужа Тихановской признали экстремистским

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на республиканский список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси .

Согласно документу, в список экстремистских материалов попали:

Telegram-канал "Страна Для Жизни";

Telegram-канал фонда "Страна Для Жизни";

Telegram-чат "Страна Для Жизни".

Стоит напомнить, что после волны протестов в результате фальсифицированных президентских выборов в Беларуси, самопровозглашенная власть неоднократно заявляла о том, что протестная активность, якобы координировалась через Telegram-каналы. Через некоторое время экстремистскими материалами были признаны Telegram-каналы:

NEXTA-Live;

BYPOL;

"Беларусь головного мозга"

"МотолькоПомоги".

Только за последние несколько месяцев текущего года, белорусские силовики провели ряд обысков в редакциях изданий, которые не были признаны государственными, а именно:

"Наша Нива";

"Брестская газета";

Intex-Press;

"Медиа-Полесье";

"Информ-прогулка";

"Ганцавіцкі час";

В частности, в результате задержания 15 сотрудников оппозиционного портала TUT.by, обвиняемые, якобы, по делу вышеупомянутого издания находятся в течение двух последних месяцев в следственных изоляторах или же под домашним арестом.