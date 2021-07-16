В Беларуси Telegram-канал мужа Тихановской признали экстремистским
Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал оппозиционера Сергея Тихановского "Страна для жизни" - экстремистским. Соответствующее решение было принято 12 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на республиканский список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси.
Согласно документу, в список экстремистских материалов попали:
- Telegram-канал "Страна Для Жизни";
- Telegram-канал фонда "Страна Для Жизни";
- Telegram-чат "Страна Для Жизни".
Стоит напомнить, что после волны протестов в результате фальсифицированных президентских выборов в Беларуси, самопровозглашенная власть неоднократно заявляла о том, что протестная активность, якобы координировалась через Telegram-каналы. Через некоторое время экстремистскими материалами были признаны Telegram-каналы:
- NEXTA-Live;
- BYPOL;
- "Беларусь головного мозга"
- "МотолькоПомоги".
Только за последние несколько месяцев текущего года, белорусские силовики провели ряд обысков в редакциях изданий, которые не были признаны государственными, а именно:
- "Наша Нива";
- "Брестская газета";
- Intex-Press;
- "Медиа-Полесье";
- "Информ-прогулка";
- "Ганцавіцкі час";
В частности, в результате задержания 15 сотрудников оппозиционного портала TUT.by, обвиняемые, якобы, по делу вышеупомянутого издания находятся в течение двух последних месяцев в следственных изоляторах или же под домашним арестом.