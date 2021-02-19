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Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь: это ничего не изменит

Автор: Игорь Литвиненко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не видит смысла пока в возвращении в Беларусь. По ее словам, это ничего не изменит.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Она отметила, что из-за рубежа оппозиционеры хотя бы имеют возможность привлекать внимание к проблемам в Беларуси.

"Мое возвращение и возвращение других оппозиционеров в Беларуси не изменит ничего. Это будут еще жертвы, это будут еще приговоры", - заявила Тихановская.

При этом оппозиционерка заявила, что протесты против режима Александра Лукашенко в Беларуси будут продолжаться.

"Люди не сдались, и люди не сдадутся. Как говорится, всех не пересажать. Я понимаю, что люди в тюрьмах, что люди страдают. Люди жертвуют жизнями, здоровьем, свободой. Но свободу внутри, желание перемен никто в них не сможет забрать. И люди будут бороться, пока власть не пойдет на переговоры для организации новых, честных выборов", - отметила Тихановская.

Напомним, днями в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Как отметили в международной правозащитной организации Amnesty International, сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

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Новости Украины БеларусьСветлана Тихановская
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