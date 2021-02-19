Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь: це нічого не змінить

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська не бачить сенсу поки в поверненні в Білорусь. За її словами, це нічого не змінить.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Вона зазначила, що з-за кордону опозиціонери хоча б мають можливість привертати увагу до проблем в Білорусі.
"Моє повернення і повернення інших опозиціонерів у Білорусі не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки", - заявила Тіхановська.
При цьому опозиціонерка заявила, що протести проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі будуть продовжуватися.
"Люди не здалися, і люди не здадуться. Як кажуть, всіх не пересаджати. Я розумію, що люди у в'язницях, що люди страждають. Люди жертвують життям, здоров'ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто в них не зможе забрати. І люди будуть боротися, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів", - зазначила Тіхановська.
Нагадаємо, днями у Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" та незалежної профспілки РЕП.
Як зазначили у міжнародній правозахисній організації Amnesty International, зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.