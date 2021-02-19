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Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь: це нічого не змінить

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 11:32
Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь: це нічого не змінить Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Ігор Литвиненко

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська не бачить сенсу поки в поверненні в Білорусь. За її словами, це нічого не змінить.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що з-за кордону опозиціонери хоча б мають можливість привертати увагу до проблем в Білорусі.

"Моє повернення і повернення інших опозиціонерів у Білорусі не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки", - заявила Тіхановська.

При цьому опозиціонерка заявила, що протести проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі будуть продовжуватися.

"Люди не здалися, і люди не здадуться. Як кажуть, всіх не пересаджати. Я розумію, що люди у в'язницях, що люди страждають. Люди жертвують життям, здоров'ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто в них не зможе забрати. І люди будуть боротися, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів", - зазначила Тіхановська.

Нагадаємо, днями у Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" та незалежної профспілки РЕП.

Як зазначили у міжнародній правозахисній організації Amnesty International, зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

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Новини України Політика Білорусь Світлана Тіхановська
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