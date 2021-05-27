Тихановская объявила на субботу глобальный пикет солидарности с Беларусью

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 29 мая по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью. В нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора.

Белорусский лидер отметила, что 29 мая - это день, когда задержали ее мужа, Сергея Тихановского, который намеревался баллотироваться на пост президента.

"Мы объявили 29 мая - дату задержания Сергея Тихановского – днем солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью - в нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора. Но главное - чтобы в этот день беларусы внутри страны поддержали друг друга всеми возможными способами: уличными акциями, символами, письмами политзаключённым", - говорится в сообщении.