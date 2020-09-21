Тихановская обратилась к силовикам и дала им гарантии безопасности

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская дала гарантии безопасности силовикам, которые откажутся выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов. Он также призвала их не нарушать законы в интересах власти.

Обращение Тихановской опубликовала ее пресс-служба в Telegram.

В частности, она призвала силовиков, которые участвуют в подавлении протестов в Беларуси, не давать использовать себя.

"Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником - это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать. Не губите свою жизнь и карьеру", - отметила Тихановская.

Она подчеркнула, что по-настоящему офицерским поступком может быть перестать на время быть офицером. По ее словам, после смены власти в Беларуси силовикам отменят обязательную отработку после учебы, отменят штрафы за расторжение контракта, а также восстановят в должности тех, кого уволят с подачи действующего режима, или тех, кто вынужден уволиться сам.

"Вам не придется опасаться возвращения в страну закона и права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - добавила Тихановская.

Напомним, на выходных Тихановская призвала освободить всех задержанных участниц антиправительственной акции в Минске. Она также добавила, что белорусы готовы раскрывать личности силовиков, которые выполняют преступные приказы.

Отметим, за минувшие сутки в Беларуси задержали еще почти 450 участников протестов.