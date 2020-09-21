ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіхановська звернулася до силовиків і дала їм гарантії безпеки

Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська дала гарантії безпеки силовикам, які відмовляться виконувати накази чинної влади Білорусі, спрямовані проти мирних демонстрантів. Він також закликала їх не порушувати закони в інтересах влади.

Звернення Тіхановської оприлюднила її прес-служба в Telegram.

Зокрема, вона закликала силовиків, які беруть участь у придушенні протестів у Білорусі, не давати використовувати себе.

"Вас обманюють, вас залякують. Але стати злочинцем - це куди страшніше. Не дозволяйте себе використовувати. Не губіть своє життя і кар'єру", - зазначила Тіхановська.

Популярні новини

Вона підкреслила, що по-справжньому офіцерським вчинком може бути на час перестати бути офіцером. За її словами, після зміни влади в Білорусі силовикам скасують обов'язкове відпрацювання після навчання, скасують штрафи за розірвання контракту, а також відновлять на посаді тих, кого звільнять з подачі чинного режиму, або тих, хто змушений звільнитися сам.

"Вам не доведеться побоюватися повернення до країни закону і права. Будьте з білоруським народом, і народ не забуде, що ви були на його боці", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, на вихідних Тіхановська закликала звільнити всіх затриманих учасниць антиурядової акції в Мінську. Вона також додала, що білоруси готові розкривати особистості силовиків, які виконують злочинні накази.

Зазначимо, за минулу добу в Білорусі затримали ще майже 450 учасників протестів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьсиловикиСвітлана Тіхановська