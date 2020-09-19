ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тихановская обратилась к белорусам: лучшей традицией стало выходить на протест

Автор: Анастасия Рокитна

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусам, которые в это воскресенье в 14:00 собираются на Марш солидарности в Минске и регионах. Она назвала это традицией.

Самые читаемые новости

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Тихановской.

Она поддерживает всех, кто выходит на протест.

"Дорогие беларусы, мы нация, которая чтит свои традиции. Мне кажется, что лучшая традиция за последнее время - это выходить на Марши солидарности по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете, что беларусский народ - это сила", - заявила она.

Напомним, она заявляла, что ситуация в Беларуси требует незамедлительного международного вмешательства.

Отметим, Тихановская готовит список силовиков, работавших на протестных акциях.

Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестСветлана Тихановская