Лукашенко о протестах в Беларуси: время баррикад и митингов завершилось

Фото: Александр Лукашенко (flikr.com)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты. По его словам, сейчас необходимо продолжать созидание.

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с политическим активом Беларуси, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что непростой период переживался не во всей стране, а лишь в Минске и еще двух-трех городах, где "группы недовольных пытались взорвать политическую обстановку".

"Время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание. Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали около двух месяцев", - сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты в связи с результатами президентских выборов. Во время акций в воскресенье, 13 сентября, белорусские силовики задержали почти 800 демонстрантов.

Также сообщалось, что в Минске заявили, что ущерб от протестов составил более 750 тысяч белорусских рублей (чуть менее 300 тысяч долларов).

Как писало РБК-Украина, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдет из власти мирно.