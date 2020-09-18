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Ситуация в Беларуси требует международного вмешательства, - Тихановская

Нью-Йорк, Пятница 18 сентября 2020 11:57
Ситуация в Беларуси требует международного вмешательства, - Тихановская
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Украина

Оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что ситуация в Беларуси требует незамедлительного международного вмешательства. В то же время она подтвердила готовность к диалогу с властями.

Об этом она заявила на дебатах по Беларуси в совете ООН по правам человека.

По ее словам, ситуация требует вмешательства совета по правам человека ООН. Она также призвала допустить специального докладчика ООН в Беларусь.

"Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - заявила Тихановская в онлайн-обращении.

Она также подтвердила готовность вести переговоры с властями и искать мирное решение кризиса. Постоянный представитель Беларуси требовал остановить трансляцию ее выступления.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз перестанет считать Александра Лукашенко президентом Беларуси после 5 ноября. Именно в этот день истекает срок полномочий предыдущего президентского срока.

Отметим, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на все обвинения Лукашенко ответил, что Киев не вмешивается во внутренние дела других стран. По его мнению, Лукашенко "свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого".

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