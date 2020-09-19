Тіхановська звернулася до білорусів: найкращою традицією стало виходити на протест

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до білорусів, які в неділю в 14:00 збираються на Марш солідарності в Мінську і регіонах. Вона назвала це традицією.

Відповідну заяву опублікувала прес-служба Тіхановської.

Вона підтримує всіх, хто виходить на протест.

"Дорогі білоруси, ми є нація, яка шанує свої традиції. Мені здається, що найкраща традиція за останній час - це виходити на Марші солідарності по неділях. Щотижня ви показуєте, що білоруський народ - це сила", - заявила вона.

Нагадаємо, вона заявляла, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання.

Зазначимо, Тіхановська готує список силовиків, які працювали на протестних акціях.

Як повідомлялося раніше, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь починає виходити з ситуації, яку викликали масові протести.