ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тіхановська звернулася до білорусів: найкращою традицією стало виходити на протест

Мінськ, Субота 19 вересня 2020 11:56
Тіхановська звернулася до білорусів: найкращою традицією стало виходити на протест
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до білорусів, які в неділю в 14:00 збираються на Марш солідарності в Мінську і регіонах. Вона назвала це традицією.

Відповідну заяву опублікувала прес-служба Тіхановської.

Вона підтримує всіх, хто виходить на протест.

"Дорогі білоруси, ми є нація, яка шанує свої традиції. Мені здається, що найкраща традиція за останній час - це виходити на Марші солідарності по неділях. Щотижня ви показуєте, що білоруський народ - це сила", - заявила вона.

Нагадаємо, вона заявляла, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання.

Зазначимо, Тіхановська готує список силовиків, які працювали на протестних акціях.

Як повідомлялося раніше, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь починає виходити з ситуації, яку викликали масові протести.

Читайте РБК-Україна в Google News

Протести в Білорусі Новини України Політика протестСвітлана Тіхановська
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся