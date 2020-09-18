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Тихановская назвала закрытие границ Беларуси "отрывом от реальности"

Минск, Пятница 18 сентября 2020 11:24
Тихановская назвала закрытие границ Беларуси "отрывом от реальности"
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала заявление президента Александра Лукашенко о закрытии границ. По ее мнению, это "новый уровень отрыва от реальности"

Об этом сообщила ее пресс-служба в Telegram.

По ее словам, Лукашенко уже пугал противников режима несуществующими врагами и обвинял мирных людей в насилии.

"Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ - это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи - наши друзья. Все белорусы - один народ", добавила она.

Напомним, накануне Лукашенко заявил об усилении охраны границы с Украиной, а также о закрытии границы с Литвой и Польшей.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - заявил он.

Как стало известно РБК-Украина, по состоянию на утро 18 сентября ситуация на границе между Украиной и Беларусью не изменилась.

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Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоБеларусьграницаСветлана Тихановская
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