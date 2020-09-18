Тіхановська назвала закриття кордонів Білорусі "відривом від реальності"

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська прокоментувала заяву президента Олександра Лукашенка про закриття кордонів. На її думку, це "новий рівень відриву від реальності"

Про це повідомила її прес-служба в Telegram.

За її словами, Лукашенко вже лякав противників режиму неіснуючими ворогами і звинувачував мирних людей в насильстві.

"Але те, що він вчора наговорив про закриття кордонів - це новий рівень відриву від реальності. Це слова слабкої людини з її власного уявного світу. Не слухайте і не звертайте уваги на те, що каже Лукашенко. Він втратив будь-яку довіру. Всі наші сусіди - наші друзі. Всі білоруси - один народ", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив про посилення охорони кордону з Україною, а також про закриття кордону з Литвою і Польщею.

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон з заходу - з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", - заявив він.

Як стало відомо РБК-Україна, станом на ранок 18 вересня ситуація на кордоні між Україною і Білоруссю не змінилася.