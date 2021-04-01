Тихановская снова назвала Крым украинским и ждет приглашения в Киев

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает оккупированный Россией Крым украинской территории. Она также готова повторить свою позицию в Киеве.
Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".
"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно - это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком", - отметила она.
Тихановская подчеркнула, что готова повторить эти слова в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства. В случае такого визита она будет говорить о необходимости максимального давления экономического и политического на режим Александра Лукашенко.
"Украина в этом вопросе может сделать очень много", - сказала она и добавила, чот хочет от Киева более жесткой позиции и финансовой изоляции режима Лукашенко.
Напомним, в сентябре 2020 года в разгар протестов в Беларуси Тихановская заявляла, что Крым де-юре украинский, но де-факто - российский.
Позже ее позиция изменилась, а украинский МИД говорил о контактах с ней только после того, как обе стороны созреют для этого. При этом министр Дмитрий Кулеба уже официально контактировал с Тихановской.