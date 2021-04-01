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Тихановская снова назвала Крым украинским и ждет приглашения в Киев

Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает оккупированный Россией Крым украинской территории. Она также готова повторить свою позицию в Киеве.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно - это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком", - отметила она.

Тихановская подчеркнула, что готова повторить эти слова в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства. В случае такого визита она будет говорить о необходимости максимального давления экономического и политического на режим Александра Лукашенко.

"Украина в этом вопросе может сделать очень много", - сказала она и добавила, чот хочет от Киева более жесткой позиции и финансовой изоляции режима Лукашенко.

Напомним, в сентябре 2020 года в разгар протестов в Беларуси Тихановская заявляла, что Крым де-юре украинский, но де-факто - российский.

Позже ее позиция изменилась, а украинский МИД говорил о контактах с ней только после того, как обе стороны созреют для этого. При этом министр Дмитрий Кулеба уже официально контактировал с Тихановской.

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Новости Украины КрымБеларусьСветлана Тихановская
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