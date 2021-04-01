Тихановська знову назвала Крим українським і чекає запрошення до Києва

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає окупований Росією Крим українською територією. Вона також готова повторити свою позицію в Києві.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейської правді" .

"Крим - український. Коли говориш невизначено - це не значить, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою", - зазначила вона.

Тихановська підкреслила, що готова повторити ці слова в Києві і чекає на запрошення від українського уряду. У разі такого візиту вона буде говорити про необхідність максимального економічного і політичного тиску на режим Олександра Лукашенка.

"Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - сказала вона і додала, що хоче від Києва більш жорсткої позиції та фінансової ізоляції режиму Лукашенка.