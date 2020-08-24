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Тіхановська не виключила участі чоловіка в можливих нових виборах у Білорусі

Білорусь, Понеділок 24 серпня 2020 13:35
Тіхановська не виключила участі чоловіка в можливих нових виборах у Білорусі
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

Сама Тіхановська не буде брати участь у нових виборах, якщо їх призначать

Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська не виключила можливу участь свого чоловіка в нових виборах, якщо вони будуть призначені. При цьому сама Тихановская не буде балотуватися знову.

Про це вона заявила в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

За її словами, зараз опозиційні сили намагаються провести нові вибори президента в Білорусі, головною умовою яких є звільнення політв'язнів, серед яких і її чоловік - Сергій Тіхановський. Відповідаючи на питання, чи може її чоловік взяти участь у нових виборах, Тіхановська відповіла ствердно.

"Я думаю, так. Тому ми прагнемо провести нові вибори. Ще один політичний в'язень - Віктор Бабарика, який, можливо, теж захоче балотуватися", - сказала Тихановская.

При цьому сама Тіхановська брати участь у нових виборах не планує.

"Я не планую балотуватися на президентських виборах. Вистачить цієї політики. Ще раз хочу сказати, що я не політик. Я ніколи не планував опинитися там, де був. Сьогодні це просто мій обов'язок, але політика - не для мене", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в кінці травня в Білорусі було затримано потенційний опозиційний кандидат в президенти Сергій Тіхановський. Пізніше в Білорусі затримали ще одного опозиційного кандидата Віктора Бабарика. Крім цього ЦВК не допустив до виборів Валерія Цепкало. У підсумку об'єднаного опозиційного кандидата свою кандидатуру висунула дружина Тихановского Світлана Тіхановська.

Зазначимо, Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції, що дасть можливість для проведення нових виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, у опозиційних сил поки немає кандидатів у президенти на можливих нових виборах.

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