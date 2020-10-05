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Тіхановська хоче зустрітися з Путіним через Лукашенка

Берлін, Понеділок 05 жовтня 2020 18:41
Тіхановська хоче зустрітися з Путіним через Лукашенка
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Україна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона не розуміє, чому він підтримує Олександра Лукашенка.

Про це вона заявила на зустрічі з представниками білоруської діаспори в Берліні, передає її прес-служба у Telegram.

Повідомляється, що на зустрічі у берлінській галереї мистецтв обговорювали роль жінок у новій Білорусі, сміливість і креативність білорусів, які розкрилися під час масових акцій. Їй також поставили запитання, з ким би вона як політик хотіла б зустрітися.

"З Володимиром Путіним - щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенка", - відповіла вона.

Вона також додала, що всі ті, хто вимушено покинув Білорусь, зможуть повернутися додому після зміни влади.

Нагадаємо, завтра, 6 жовтня, має пройти зустріч Тіхановської з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони обговорять ситуацію в Білорусі, яка складається після президентських виборів.

До цього білоруська опозиціонерка підтримала ідею залучення Володимира Путіна до переговорів щодо ситуації в Білорусі. Вона очікує, що такі переговори могли б проходити за посередництва Франції та Німеччини.

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Новини України Політика Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінСвітлана Тіхановська
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