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Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам о выборах в Беларуси

Литва, Пятница 02 октября 2020 04:25
Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам о выборах в Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она ожидает, что Меркель станет посредником в вопросе переговоров о новых выборах в Беларуси.

Об этом Тихановская заявила , говоря об ожиданиях от предстоящей встречи с главой немецкого правительства, сообщает DW.

“Мы обсудим с Ангелой Меркель ситуацию в Беларуси, а также возможность, чтобы она сыграла роль посредника в переговорах относительно новых выборов в Беларуси”, - заявила она.

В то же время, как считает Тихановская, в переговорах о будущем Беларуси должна принимать участие и Россия.

Напомним, ранее Тихановская поддержала идею того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон вел диалог с российским коллегой Владимиром Путины относительно ситуации в Беларуси.

Встреча между Тихановской и Макроном состоялась в Литве 29 сентября. По итогам встречи белорусская оппозиционерка заявила, что президент Франции пообещал помочь в разрешении кризиса в Беларуси.

До этого Тихановская сообщала, что Беларусь и Россия являются дружественными народами и назвала Путина мудрым руководителем.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская приступила к формированию теневого правительства.

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