Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com Светлана Тихановкая)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. По ее словам, Беларусь подошла к переменам "с наименьшими шорками".

Об этом Тихановская заявила в видеообращении.

"Я беру на себя эту ответственность, зная, что я не одна", - заявила она.

По словам Тихановской, "режим Лукашенко" разваливается. Она также добавила, что скоро люди из системы "окажутся в такой ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом".

Тихановская сообщила, что оппозиция разработала концепцию проведения новых выборов, а именно проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, и программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

"Мы работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу.", - сказала она.

Напомним, ранее Тихановская заявила о потере Александром Лукашенко поддержки белорусского народа. В связи с этим все сделки Лукашенко с Кремлем будут аннулированы.

Кроме того, ранее Лукашенко заявил, что не останется президентом Беларуси после того, как страна получит новую конституцию.