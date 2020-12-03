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Тихановська готова очолити Білорусь в перехідний період

Мінськ, Четвер 03 грудня 2020 14:05
Тихановська готова очолити Білорусь в перехідний період
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com Світлана Тихановкая)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь в перехідний період. За її словами, Білорусь підійшла до змін "із найменшими шорками".

Про це Тихановська заявила у відеозверненні.

"Я беру на себе цю відповідальність, знаючи, що я не одна", - заявила вона.

За словами Тихановської, "режим Лукашенка" розвалюється. Вона також додала, що скоро люди з системи "опиняться в такій ситуації, коли їм вигідніше сісти за стіл переговорів, а не воювати з власним народом".

Тихановська повідомила, що опозиція розробила концепцію проведення нових виборів, а саме проект конституційної реформи, яка буде проведена після відходу Лукашенко, і програми економічної допомоги вразливим групам та підтримки малого і середнього бізнесу.

"Ми працюємо над тим, щоб полегшити і прискорити перехідний період і повернути владу народу.", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Тихановська заявила про втрату Олександром Лукашенком підтримки білоруського народу. У зв'язку з цим всі угоди Лукашенко з Кремлем будуть анульовані.

Крім того, раніше Лукашенко заявив, що не залишиться президентом Білорусі після того, як країна отримає нову конституцію.

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Новини України В світі Світлана ТіхановськаБілорусь

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