Тихановська назвала вікна можливостей для зміни влади в Білорусі

За словами Тихановської, є кілька варіантів, чи буде така можливість. По-перше, це закінчення російсько-української війни перемогою України.

"І тому я за те, щоб дати Україні все можливе для перемоги. І (щоб - ред.) на момент переговорів вони перебували в сильній позиції. Перемога України означає, що Путін слабкий, а значить, слабкий Лукашенко. Він уже дуже слабкий, його підтримує тільки Путін", - заявила вона.

Ще одне вікно можливостей, як вважає Тихановська, може з'явиться у зв'язку з економічними проблемами, які спіткають Білорусь.

"Це може бути пов'язано з якимись економічними проблемами, якщо кишені Лукашенка порожніють через санкції. І влада не зможе зберегти так звану економічну стабільність у Білорусі", - пояснила політикиня.

Також вона зазначила, що вікно можливостей може з'явиться і у зв'язку зі здоров'ям Лукашенка. Водночас Тихановська підкреслила, що сподіватися на це не варто, адже може бути інакше, але водночас можливий інший "чорний лебідь".

Як заявила політикиня, завдання демократичних сил і самих білорусів - бути підготовленими до цього моменту.

"У той момент білоруські демократичні сили, білоруси, (повинні бути - ред.) дуже сильні політично і єдині. Нехай усі наші демократичні партнери, які також бачать Білорусь незалежною і демократичною, будуть із нами в цей момент... І наше завдання - скоординуватися і відчути один одного в цьому вікні можливостей", - сказала Тихановська.

Вона також зазначила, що згідно з історією, у кожної країни, яка перейшла від диктатури до демократії, був свій перехід. Ідентичних сценаріїв не існує. Але в цей момент "ми повинні бути набагато сильнішими за режим Лукашенка".