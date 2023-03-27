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Тіхановська про ядерну зброю в Білорусі: порушує міжнародну безпеку

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Понеділок 27 березня 2023 23:18
Тіхановська про ядерну зброю в Білорусі: порушує міжнародну безпеку Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі спрямоване на підпорядкування Мінська і порушує її конституцію. При цьому таке рішення Кремля порушує міжнародну безпеку.

Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це (розміщення ядерної зброї в Білорусі, - ред.) порушує міжнародну безпеку і, звичайно, суперечить волі народу. Ми не ядерна країна, і ми не хочемо розміщувати ядерну зброю в нашій державі", - заявила вона.

Водночас вона назвала Олександра Лукашенка "повним співучасником війни" в Україні і тим, хто "виконує всі накази Путіна".

Вона також заявила, що Лукашенко не може поставити собі в заслугу той факт, що білоруські війська не були направлені в Україну.

"Це заклик народу Білорусі, який проти цієї війни, і наших солдатів, у яких немає антиукраїнських настроїв. Вони не хочуть вбивати або бути вбитими на полях битв за амбіції цих двох лідерів", - підкреслила Тіхановська.

За її словами, Лукашенко несе відповідальність за злочини агресії проти України і має бути названий спонсором тероризму.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

У свою чергу координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США не помітили ознак будь-якого переміщення ядерної зброї чи наміру її застосувати в Україні.

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