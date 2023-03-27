Тихановская о ядерном оружии в Беларуси: нарушает международную безопасность

Решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси направлено на подчинение Минска и нарушает ее конституцию. При этом такое решение Кремля нарушает международную безопасность.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это (размещение ядерного оружия в Беларуси, - ред.) нарушает международную безопасность и, конечно, противоречит воле народа. Мы не ядерная страна, и мы не хотим размещать ядерное оружие в нашем государстве", - заявила она.

В то же время она назвала Александра Лукашенко "полным соучастником войны" в Украине и тем, кто "выполняет все приказы Путина".

Она также заявила, что Лукашенко не может поставить себе в заслугу тот факт, что белорусские войска не были направлены в Украину.

"Это призыв народа Беларуси, который против этой войны, и наших солдат, у которых нет антиукраинских настроений. Они не хотят убивать или быть убитыми на полях сражений за амбиции этих двух лидеров", - подчеркнула Тихановская.

По ее словам, Лукашенко несет ответственность за преступления агрессии против Украины и должен быть назван спонсором терроризма.

Напомним, российский диктатор заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Решение Путина возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

В свою очередь, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не заметили признаков какого-либо перемещения ядерного оружия или намерения его применить в Украине.

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