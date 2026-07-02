У Польщі чиновник втратив посаду після конфлікту з українським таксистом

Як пояснив воєвода Юзеф Брик, він вирішив звільнити Пьотра Матана через його поведінку, яку вважає неприйнятною для державного службовця. Також додав, що не буде терпіти використання службового становища в особистих цілях і неповагу до інших людей.

Попри те, що конфлікт стався ще в лютому, широкого розголосу він набув лише через кілька місяців. Це сталося, коли в мережі почав ширитися відеозапис інциденту.

На ньому зафіксовано словесну суперечку між Матаном і таксистом з України, яка переросла у штовханину та взаємні образи.

Колишній посадовець також намагався залякати українського водія своїм статусом. До прикладу, викрикував: "Ти знаєш, хто я? Зараз втратиш ліцензію".

Після скандалу Матан опублікував власне пояснення. За його словами, причиною сварки стала відмова таксиста виконати вже оплачене замовлення через те, що одна з пасажирок мала з собою їжу.

Також ексчиновник визнав, що згадував свою посаду під час конфлікту, однак заперечив будь-яке фізичне насильство чи образи на адресу водія.

Водночас Матан запевнив, що не має упередженого ставлення до українців. А сам інцидент назвав навмисною провокацією, спрямованою на здобуття популярності в соцмережах.

Він також заявив, що тимчасово призупинив своє членство в партії до завершення розгляду справи.

А вранці 2 липня Матан почав стверджувати, автор відео вже видалив запис і попросив у нього вибачення.