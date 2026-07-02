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В Польше чиновник потерял должность после конфликта с украинским таксистом

20:56 02.07.2026 Чт
2 мин
Чиновник уже озвучил свою версию событий
aimg Юлия Капитонова
Фото: Петр Матан, экс-представитель Свентокшиского воеводства (facebook.com/piotr.matan.1)

В Польше официальный представитель Свентокшиского воеводства Петр Матан лишился должности после словесной перепалки и потасовки с украинским таксистом. Впрочем, на этом скандал не закончился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свентокшиского воеводского управления и пост Петра Матана.

Как объяснил воевода Юзеф Брик, он решил уволить Петра Матана из-за его поведения, которое считает неприемлемым для государственного служащего. Также добавил, что не будет терпеть использования служебного положения в личных целях и осуждает неуважение к другим людям.

Несмотря на то, что конфликт произошел еще в феврале, широкую огласку он получил лишь через несколько месяцев.

Это случилось, когда в сети начала распространяться видеозапись инцидента. На ней зафиксирован словесный спор между Матаном и таксистом из Украины, который перерос в потасовку и взаимные оскорбления.

Польский экс-чиновник также пытался запугать украинского водителя своим статусом. К примеру, выкрикивал: "Ты знаешь, кто я? Сейчас потеряешь лицензию".

После скандала Матан опубликовал собственное объяснение. По его словам, причиной ссоры стал отказ таксиста выполнить уже оплаченный заказ из-за того, что у одной из пассажирок была с собой еда.

Также экс-чиновник признал, что упоминал свою должность во время конфликта, однако отрицает какое-либо физическое насилие или оскорбления в адрес водителя.

Матан уверяет, что у него нет предвзятого отношения к украинцам. А сам инцидент он назвал умышленной провокацией, направленной на обретение популярности в соцсетях.

Экс-чиновник также заявил, что временно приостановил свое членство в партии до завершения рассмотрения дела.

А утром 2 июля Матан начал утверждать, что автор видео уже удалил запись и попросил у него прощения.

Ранее РБК-Украина рассказывало о еще одном скандале в Польше. Депутатка оскорбила украинца и поплатилась за это должностью.

Кроме того, выяснилось, что Варшава рассмотрела "эскалацию" в решении Зеленского по Пантеону.

На фоне недавних скандалов Польша также приняла решение относительно истребителей МиГ-29 для Украины.

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