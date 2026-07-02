В Польше чиновник потерял должность после конфликта с украинским таксистом

Как объяснил воевода Юзеф Брик, он решил уволить Петра Матана из-за его поведения, которое считает неприемлемым для государственного служащего. Также добавил, что не будет терпеть использования служебного положения в личных целях и осуждает неуважение к другим людям.

Несмотря на то, что конфликт произошел еще в феврале, широкую огласку он получил лишь через несколько месяцев.

Это случилось, когда в сети начала распространяться видеозапись инцидента. На ней зафиксирован словесный спор между Матаном и таксистом из Украины, который перерос в потасовку и взаимные оскорбления.

Польский экс-чиновник также пытался запугать украинского водителя своим статусом. К примеру, выкрикивал: "Ты знаешь, кто я? Сейчас потеряешь лицензию".

После скандала Матан опубликовал собственное объяснение. По его словам, причиной ссоры стал отказ таксиста выполнить уже оплаченный заказ из-за того, что у одной из пассажирок была с собой еда.

Также экс-чиновник признал, что упоминал свою должность во время конфликта, однако отрицает какое-либо физическое насилие или оскорбления в адрес водителя.

Матан уверяет, что у него нет предвзятого отношения к украинцам. А сам инцидент он назвал умышленной провокацией, направленной на обретение популярности в соцсетях.

Экс-чиновник также заявил, что временно приостановил свое членство в партии до завершения рассмотрения дела.

А утром 2 июля Матан начал утверждать, что автор видео уже удалил запись и попросил у него прощения.