Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29 через відмову в дронових технологіях

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polstat News.

За словами глави МЗС, Варшава пропонувала Києву "партнерський підхід", який передбачав передачу літаків в обмін на доступ до українських технологій та досвіду у галузі дронів.

"Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України не буде, оскільки у Польщі немає ні дронів, ні можливостей для їхнього використання", - заявив Косиняк-Камиш.

Міністр зазначив, що Україна має значні компетенції у сфері безпілотних технологій і могла б поділитися з Польщею частиною своїх напрацювань в обмін на військову допомогу.

На його думку, співпраця в галузі дронів могла стати важливим елементом двостороннього військового партнерства та проявом взаємної солідарності між країнами.

" Україна має настільки значні можливості у сфері дронів , що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау і частково надати доступ до технологій", - наголосив глава польського оборонного відомства.

Водночас Косиняк-Камиш заявив, що нинішній польський уряд жорсткіше відстоює національні інтереси у відносинах з Україною , ніж попередня влада, хоча продовжує дотримуватись принципу солідарності.

При цьому міністр не вважає помилкою рішення колишнього керівництва Польщі передавати Україні озброєння у перші місяці повномасштабного російського вторгнення без будь-яких попередніх умов.

"Вони вчинили правильно, скажу більше: я вчинив би так само. Україна тоді перебувала у набагато складнішому становищі", - сказав він.