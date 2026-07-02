У Польщі чиновник втратив посаду після конфлікту з українським таксистом

У Польщі офіційний представник Свєнтокшиського воєводства Пьотр Матан був звільнений після штовханини та словесної перепалки з українським таксистом. Втім, на цьому скандал не завершився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Свєнтокшиського воєводського управління та допис Пьотра Матана.

Як пояснив воєвода Юзеф Брик, він вирішив звільнити Пьотра Матана через його поведінку, яку вважає неприйнятною для державного службовця. Також додав, що не буде терпіти використання службового становища в особистих цілях і неповагу до інших людей.

Попри те, що конфлікт стався ще в лютому, широкого розголосу він набув лише через кілька місяців. Це сталося, коли в мережі почав ширитися відеозапис інциденту.

На ньому зафіксовано словесну суперечку між Матаном і таксистом з України, яка переросла у штовханину та взаємні образи.

Колишній посадовець також намагався залякати українського водія своїм статусом. До прикладу, викрикував: "Ти знаєш, хто я? Зараз втратиш ліцензію".

Świętokrzyski „Dawidek” Przedstawiam Państwu 33-letniego działacza KO Piotra Matana pyskującego i grożącego taksówkarzowi.

„Ty wiesz kim ja jestem? Pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła … zaraz możesz licencję stracić”.

Oni naprawdę myślą, że są ponad ludźmi pic.twitter.com/xU00Adl6Qk — Anna Krupka (@AnnaMKrupka) July 1, 2026

Після скандалу Матан опублікував власне пояснення. За його словами, причиною сварки стала відмова таксиста виконати вже оплачене замовлення через те, що одна з пасажирок мала з собою їжу.

Також ексчиновник визнав, що згадував свою посаду під час конфлікту, однак заперечив будь-яке фізичне насильство чи образи на адресу водія.

Водночас Матан запевнив, що не має упередженого ставлення до українців. А сам інцидент назвав навмисною провокацією, спрямованою на здобуття популярності в соцмережах.

Він також заявив, що тимчасово призупинив своє членство в партії до завершення розгляду справи.

А вранці 2 липня Матан почав стверджувати, автор відео вже видалив запис і попросив у нього вибачення.